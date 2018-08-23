Кондитер создает миниатюрные миры с помощью десертов (фото)
Маттео Стукки из итальянского города Монца прославился на весь мир своими необычными сладкими композициями.
Маттео Стукки из итальянского города Монца прославился на весь мир своими необычными сладкими композициями.
По словам кондитера, еда должна быть не только вкусной, но и красивой, а потому, используя свое мастерство и безграничную фантазию, он создает сценки из жизни, дополняя десерты миниатюрными фигурками людей, животных и техники.
На его
Напомним, недавно мы писали об американке Лесли Виджил, которая создает очень реалистичные цветочные торты.