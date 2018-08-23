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15:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кондитер создает миниатюрные миры с помощью десертов (фото)

Маттео Стукки из итальянского города Монца прославился на весь мир своими необычными сладкими композициями.

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По словам кондитера, еда должна быть не только вкусной, но и красивой, а потому, используя свое мастерство и безграничную фантазию, он создает сценки из жизни, дополняя десерты миниатюрными фигурками людей, животных и техники.

На его Instagram-аккаунт подписаны более 140 тысяч человек, а сам Стукки устраивает мастер-классы и продолжает экспериментировать со сладостями.

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Напомним, недавно мы писали об американке Лесли Виджил, которая создает очень реалистичные цветочные торты.

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