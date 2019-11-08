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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает фантастических животных, объединяя их с природой

Эти существа кажутся вполне реальными.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

23-летний индонезийский цифровой художник Адитья Арианто с помощью стоковых снимков дикой природы и фотошопа создает удивительные сюрреалистичные картины.

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Instagram: @ditpict

Объединяя животных и природу, а иногда просто меняя текстуры, цвета и формы, он создает сказочных существ, которые выглядят вполне реалистично.

Кстати, похожие коллажи создает и художник из Амстердама Мартейн Шрайвер.

Екатерина Гура

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