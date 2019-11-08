19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает фантастических животных, объединяя их с природой
Эти существа кажутся вполне реальными.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Эти существа кажутся вполне реальными.
23-летний индонезийский цифровой художник Адитья Арианто с помощью стоковых снимков дикой природы и фотошопа создает удивительные сюрреалистичные картины.
Объединяя животных и природу, а иногда просто меняя текстуры, цвета и формы, он создает сказочных существ, которые выглядят вполне реалистично.
Кстати, похожие коллажи создает и художник из Амстердама Мартейн Шрайвер.
Екатерина Гура