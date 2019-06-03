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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает милых животных из еды (фото)

Они настолько прекрасные, что есть их просто невозможно.

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Художница по имени Син, работающая под псевдонимом Foodbites, «оживляет» еду, превращая ее в забавных персонажей.

Своих мультяшных героев она вырезает из овощей и фруктов, а для украшений и создания необходимых элементов использует растопленный шоколад, глазурь, кондитерские кремы и другие съедобные продукты.

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Персонажи из еды настолько полюбились пользователям Сети, что за страницей их создателя в Instagram сейчас следят около 250 тысяч человек.

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Екатерина Гура

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