17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает милых животных из еды (фото)
Они настолько прекрасные, что есть их просто невозможно.
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Они настолько прекрасные, что есть их просто невозможно.
Художница по имени Син, работающая под псевдонимом Foodbites, «оживляет» еду, превращая ее в забавных персонажей.
Своих мультяшных героев она вырезает из овощей и фруктов, а для украшений и создания необходимых элементов использует растопленный шоколад, глазурь, кондитерские кремы и другие съедобные продукты.
Персонажи из еды настолько полюбились пользователям Сети, что за страницей их создателя в Instagram сейчас следят около 250 тысяч человек.
Екатерина Гура