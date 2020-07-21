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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые смешные снимки животных

Улыбающиеся собаки, ржущие лошади и поющие коты.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Организаторы конкурса MARS Petcare Comedy Pet Photo Awards 2020, где выбирают самые смешные снимки животных, показали некоторые из присланных им работ. На них — забавные лошади, коты, собаки и даже морские свинки.

Конкурс продлится до 31 августа, после чего будут выбраны 40 финалистов. Победителя конкурса объявят 19 ноября — он получит главный приз, 3000 фунтов (около 3808 долларов).

Варвара Макарова

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