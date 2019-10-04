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11:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

День улыбки: как выглядят природные «смайлики» и жизнерадостные животные

В этом году Всемирный день улыбки отмечается 4 октября — в первую пятницу месяца. К этому празднику мы подготовили подборку необычных мест, напоминающих радостные смайлики, самых довольных кошек и собак, а также улыбок, созданных с помощью фотошопа или искусственного интеллекта.

Природа и город

На территории России есть как минимум два «улыбающихся» озера. Одно из них находится во Владимирской области возле села Лемешки. Озеро называется Черное, что совсем не соответствует его «веселому» внешнему виду.

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Еще одно озеро в виде улыбки расположено в республике Саха в Якутии возле села Борогонцы.

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Но «улыбки» встречаются не только в природе — их можно увидеть и в городском ландшафте. Например, район в форме смайлика находится в британском графстве Уэст-Йоркшир. Фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, показывают, что коттеджи, улицы и деревья, расположенные там, образуют улыбку.

Коты и собаки

Собака по имени Джинджер долгое время «работала» охранником в Замбии, где ее содержали в ужасных условиях. Но год назад девушка по имени Сара спасла собаку, и теперь они вместе путешествуют по всему миру. На многочисленных фотографиях из поездок Джинджер «улыбается» и выглядит абсолютно счастливой.

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Еще одному псу «улыбка» помогла найти хозяина. Путешественник Скотт Калмбах отправился в командировку в Гватемалу и, гуляя по городу, встретил маленького коричневого щенка, который ему «улыбнулся». В тот момент мужчина буквально влюбился в собаку и решил забрать ее с собой в Сан-Франциско.

Но радуются жизни и улыбаются не только собаки. В Канаде группа волонтеров нашла на улице котенка. У него были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, котенок всегда «улыбался». Ему нашли хозяев, которые тоже обратили внимание на необычно жизнерадостное животное: «Сначала мы думали, что улыбка была просто случайной, но оказалось, что котенок всегда улыбается из-за особенностей окраса», — рассказала Дженн.

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Фотошоп и искусственный интеллект

Популярное приложение FaceApp изменило шедевры Да Винчи, Ван Гога и других художников, сделав мрачные или страждущие лица людей на картинах улыбающимися.

https://www.boredpanda.com/famous-paintings-portraits-faceapp/

Опубликовано Chris O'Kane Воскресенье, 8 сентября 2019 г.

Smiles everyone smiles!! https://www.boredpanda.com/famous-paintings-portraits-faceapp/

Опубликовано Lyn Carpenter-Engelkes Пятница, 6 сентября 2019 г.

Улыбающимися портреты делает не только искусственный интеллект, но и мастера фотошопа. Так, канадец Майк Браун решил посмотреть, как будут выглядеть знаменитости, если добавить на их лица улыбки. Одной из лучших работ Майка стала фотография Эминема, который, кажется, вообще никогда не улыбается.

Варвара Макарова

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