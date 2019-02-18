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18:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

«Мастер фотошопа» делает грустных знаменитостей веселыми (фото)

Улыбка сильно меняет внешность.

Канадец Майк Браун прославился в соцсетях благодаря своим навыкам в редактировании фото и отличному чувству юмора. Некоторое время назад он решил посмотреть, как будут выглядеть знаменитости, если добавить на их лица улыбки.

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Майк начал свой эксперимент с фотографий Эминема, который, кажется, вообще никогда не улыбается. С помощью фотошопа Майк одарил музыканта широкой белозубой улыбкой, и это кардинально изменило внешность хмурого рэпера.

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Своим результатом Браун поделился с подписчиками в соцсетях, и им это так понравилось, что на него посыпались просьбы переделать и других звезд.

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Сейчас он «заставляет» знаменитостей не только улыбаться, но и грустить. А еще меняет им внешность, добавляя бороды и усы.

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