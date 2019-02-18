«Мастер фотошопа» делает грустных знаменитостей веселыми (фото)

Канадец Майк Браун прославился в соцсетях благодаря своим навыкам в редактировании фото и отличному чувству юмора. Некоторое время назад он решил посмотреть, как будут выглядеть знаменитости, если добавить на их лица улыбки.

Майк начал свой эксперимент с фотографий Эминема, который, кажется, вообще никогда не улыбается. С помощью фотошопа Майк одарил музыканта широкой белозубой улыбкой, и это кардинально изменило внешность хмурого рэпера.

Своим результатом Браун поделился с подписчиками в соцсетях, и им это так понравилось, что на него посыпались просьбы переделать и других звезд.

Сейчас он «заставляет» знаменитостей не только улыбаться, но и грустить. А еще меняет им внешность, добавляя бороды и усы.