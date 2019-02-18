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17:23 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник в своих работах перевернул мир с ног на голову (фото)

И создал свою абсурдную вселенную.

Бруно Понтироли — современный французский художник, на картинах которого все перевернуто с ног на голову в буквальном смысле.

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Рисовать Понтироли начал еще в раннем возрасте. В начале своего творческого пути он был уличным художником: рисовал граффити на поездах метро в европейских городах. По словам самого Понтироли, в то время его основной целью был быстрый результат, а не красивая и качественная работа. Но теперь все изменилось.

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Понтриоли говорит, что, придумывая очередную картину, он записывает каждую идею, затем создает наброски карандашом, акварелью или тушью и только после этого начинает рисовать на холсте.

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Обычно работы Понтироли относят к направлениям сюрреализма или дадаизма, но сам автор говорит, что он просто создает иную версию реальности, предлагая посмотреть на привычные вещи по-другому.

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