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19:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создает сюрреалистические пейзажи с помощью фотошопа (фото)

Очень красиво, но немного пугающе.

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Польский художник по имени Мирек уже успел прославиться на весь мир благодаря своим необыкновенным работам. С помощью фотошопа он создает удивительные сюрреалистичные миры, соединяя в один объект природу, животных и людей.

Подбирая фото по стилю и настроению, он создает фантастические картины параллельных вселенных, немного пугающих и депрессивных, но при этом несомненно притягивающих своими загадками.

Мирек, который устраивает выставки своих работ по всему миру, отмечает, что хоть и интересуется чужими фантазийными картинами, создает только то, что приходит ему в голову и является отражением его собственных мыслей и настроения.

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