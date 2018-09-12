Художник создает сюрреалистические пейзажи с помощью фотошопа (фото)
Очень красиво, но немного пугающе.
Очень красиво, но немного пугающе.
Польский художник по имени Мирек уже успел прославиться на весь мир благодаря своим необыкновенным работам. С помощью фотошопа он создает удивительные сюрреалистичные миры, соединяя в один объект природу, животных и людей.
Подбирая фото по стилю и настроению, он создает фантастические картины параллельных вселенных, немного пугающих и депрессивных, но при этом несомненно притягивающих своими загадками.
Мирек, который устраивает выставки своих работ по всему миру, отмечает, что хоть и интересуется чужими фантазийными картинами, создает только то, что приходит ему в голову и является отражением его собственных мыслей и настроения.