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13:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница создала фигурки животных, которые не отличишь от живых

Она валяет из шерсти шесть лет.

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Художница из Нью-Йорка, известная под именем Ивонн, достигла необычайного мастерства в технике валяния из шерсти. Она создает реалистичные фигурки животных, с точностью копируя их формы и окрас.

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По профессии Ивонн — мультипликатор. Она долгое время работала на известной анимационной студии, проводя по многу часов за компьютером в темной комнате. Это было веселое время, рассказывает женщина, но теперь она счастлива работать руками и при естественном освещении.

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Валянием из шерсти Ивонн начала заниматься в 2012 году. Она быстро освоила технику и вскоре начала продавать свои работы. Теперь у нее есть свой интернет-магазин.

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Работы мастерицы настолько реалистичны, что иногда она получает гневные письма: не разобравшись, люди думают, что она пересылает по почте живых крольчат.

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