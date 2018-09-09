Художница создала фигурки животных, которые не отличишь от живых
Она валяет из шерсти шесть лет.
Она валяет из шерсти шесть лет.
Художница из
По профессии Ивонн — мультипликатор. Она долгое время работала на известной анимационной студии, проводя по многу часов за компьютером в темной комнате. Это было веселое время, рассказывает женщина, но теперь она счастлива работать руками и при естественном освещении.
Валянием из шерсти Ивонн начала заниматься в 2012 году. Она быстро освоила технику и вскоре начала продавать свои работы. Теперь у нее есть свой
Работы мастерицы настолько реалистичны, что иногда она получает гневные письма: не разобравшись, люди думают, что она пересылает по почте живых крольчат.
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