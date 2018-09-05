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18:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница создала сказочные скульптуры в Мертвом море

Она погрузила в воду каркасы, а остальное сделала вода.

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Израильская художница Сигалит Ландау создает удивительные соляные скульптуры в воде Мертвого моря.

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49-летняя уроженка Иерусалима с детства часто посещает Мертвое море, высокая концентрация соли в котором делает его непригодным для жизни. К идее соляных скульптур она пришла спонтанно, увидев кристальные образования вдоль берега.

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Сигалит погружает в воду каркасы разной формы и ждет, пока соль сделает свое дело. Кристаллизация проходит по-разному, все зависит от температуры окружающей среды. Процесс погружения и извлечения художница документирует на видео. Маленькие фигуры она достает из воды самостоятельно или с помощью друзей. Для больших приходится нанимать кран.

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Ландау создает соляные скульптуры уже 15 лет. Больше всего ее вдохновляют балет и музыкальные инструменты. Выставка работ художницы состоится в австрийском Зальцбурге в следующем году.

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