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20:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал, что на самом деле происходит за кадром красивых снимков

Креатив и фотошоп.

Фотограф и графический дизайнер из США Кэлоб Кастеллон прославился в Сети благодаря своим фантазийным и светящимся снимкам. Но со временем он решил приподнять завесу тайны и показать подписчикам, что происходит за кадром.

Своей закулисной серией Кэлоб рассказывает о том, что не стоит верить красивым картинкам в интернете, ведь скорее всего, они просто хорошая работа в фотошопе.

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