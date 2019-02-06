Фотограф показал, что на самом деле происходит за кадром красивых снимков

Фотограф и графический дизайнер из США Кэлоб Кастеллон прославился в Сети благодаря своим фантазийным и светящимся снимкам. Но со временем он решил приподнять завесу тайны и показать подписчикам, что происходит за кадром.

Своей закулисной серией Кэлоб рассказывает о том, что не стоит верить красивым картинкам в интернете, ведь скорее всего, они просто хорошая работа в фотошопе.