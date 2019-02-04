Японка научилась «менять» расу при помощи макияжа (видео)

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Визажист из Японии, известная под ником Amaterasu Eve, достигла настоящего мастерства в искусстве перевоплощений. Всего лишь с помощью косметики она может превратиться из японки в белокурую европейку, смуглую латиноамериканку или темнокожую африканку.

Девушка опубликовала на YouTube ролик, в котором показала невероятную трансформацию. Она попыталась перевоплотиться в 20-летних девушек из разных концов света.

«Все люди красивы, — обратилась визажист к зрителям. — Надеюсь, однажды наступит тот день, когда все в мире будут любить друг друга».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DMuSk0Dh-AI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео посмотрели уже около миллиона человек. Всего же за известной японской визажисткой следят 128 тысяч подписчиков.

«Очень крутое видео. Она — талантище», — делятся своими впечатлениями подписчики в комментариях.