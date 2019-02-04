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12:21 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японка научилась «менять» расу при помощи макияжа (видео)

Невероятное перевоплощение.

6
фотографий
6
фотографий

Визажист из Японии, известная под ником Amaterasu Eve, достигла настоящего мастерства в искусстве перевоплощений. Всего лишь с помощью косметики она может превратиться из японки в белокурую европейку, смуглую латиноамериканку или темнокожую африканку.

Девушка опубликовала на YouTube ролик, в котором показала невероятную трансформацию. Она попыталась перевоплотиться в 20-летних девушек из разных концов света.

«Все люди красивы, — обратилась визажист к зрителям. — Надеюсь, однажды наступит тот день, когда все в мире будут любить друг друга».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео посмотрели уже около миллиона человек. Всего же за известной японской визажисткой следят 128 тысяч подписчиков.

«Очень крутое видео. Она — талантище», — делятся своими впечатлениями подписчики в комментариях.

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