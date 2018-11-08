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20:24 (мск), источник: Mail Новости

Модель из России превращает себя в известных персонажей

И ее действительно легко спутать с оригиналом.

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21-летняя Ксения Перова из Санкт-Петербурга является моделью и профессиональным косплеером. Она с легкостью перевоплощается в совершенно разных героев мультфильмов, фильмов и компьютерных игр.

По словам Ксении, она начала заниматься косплеем в 2014 году, и, надо отметить, заметно в этом преуспела.

Примечательно, что девушка, в отличие от других своих коллег, не злоупотребляет макияжем, но очень точно воссоздает образ целиком благодаря одежде, прическе, аксессуарам и мимике.

Сейчас на Ксению подписаны почти 50 тысяч человек, и их количество продолжает расти.

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