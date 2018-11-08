Модель из России превращает себя в известных персонажей
И ее действительно легко спутать с оригиналом.
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И ее действительно легко спутать с оригиналом.
21-летняя Ксения Перова из
По словам Ксении, она начала заниматься косплеем в 2014 году, и, надо отметить, заметно в этом преуспела.
Примечательно, что девушка, в отличие от других своих коллег, не злоупотребляет макияжем, но очень точно воссоздает образ целиком благодаря одежде, прическе, аксессуарам и мимике.
Сейчас на Ксению подписаны почти 50 тысяч человек, и их количество продолжает расти.
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