Омичка с помощью косметики превращает себя в темнокожих рэперов
Но делает это просто ради веселья.
Но делает это просто ради веселья.
Алиса Дронова из Омска не работает профессиональным визажистом или художником, но ее таланту многие бы позавидовали. Хобби Алисы — делать забавный грим, с помощью которого она становится похожей на разных знаменитостей.
Интересно, что девушка редко перевоплощается в звезд женского пола, выбирая в качестве примеров своих кумиров рэперов, часто темнокожих. И, как это ни удивительно, их образы получаются у Алисы лучше всего.
Девушка признается, что тратит на один подобный мейкап не более полутора часов и не использует никаких специальных средств — только бюджетную косметику, которую можно купить в любом магазине или через интернет.
Превращать свое хобби в работу омичка не планирует, полагая, что, если начнет заниматься этим профессионально, то скоро ей надоест, и любимое дело станет в тягость.
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