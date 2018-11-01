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13:24 (мск), источник: Mail Новости

Омичка с помощью косметики превращает себя в темнокожих рэперов

Но делает это просто ради веселья.

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Алиса Дронова из Омска не работает профессиональным визажистом или художником, но ее таланту многие бы позавидовали. Хобби Алисы — делать забавный грим, с помощью которого она становится похожей на разных знаменитостей.

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Интересно, что девушка редко перевоплощается в звезд женского пола, выбирая в качестве примеров своих кумиров рэперов, часто темнокожих. И, как это ни удивительно, их образы получаются у Алисы лучше всего.

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Девушка признается, что тратит на один подобный мейкап не более полутора часов и не использует никаких специальных средств — только бюджетную косметику, которую можно купить в любом магазине или через интернет.

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Превращать свое хобби в работу омичка не планирует, полагая, что, если начнет заниматься этим профессионально, то скоро ей надоест, и любимое дело станет в тягость.

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