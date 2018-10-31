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14:57 (мск), источник: Mail Новости

Американка с помощью косметики воплощает в реальность самые жуткие кошмары

На одно превращение у нее уходит несколько часов, но результат впечатляет.

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21-летняя Марица Петрик из американского штата Иллинойс способна напугать кого угодно. Очень симпатичная в жизни девушка нашла свое призвание в искусстве мейкапа.

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Большую часть времени она работает как визажист и помогает девушкам выглядеть более привлекательно, но хобби у нее противоположное.

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Марица с помощью косметики превращает себя в героев самых жутких ночных кошмаров, увидеть которые никому не пожелаешь.

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Девушка вдохновляется популярными персонажами фильмов, книг, видеоигр и даже диснеевских сказок. Но милыми их никак не назовешь. С помощью мейкапа и безумной фантазии даже положительные герои становятся воплощением самого ужаса. Но, надо отдать должное таланту Марицы, выглядит это действительно очень натурально.

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