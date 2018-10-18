Американка создает жуткие оптические иллюзии с помощью макияжа (фото)
Смотреть на нее страшно, но интересно.
Смотреть на нее страшно, но интересно.
18-летняя Брианна Руснак из
Дело в том, что девушка создает невероятные оптические иллюзии на своем лице с помощью косметики, добавляя себе множество глаз, губ и делая необычной форму лица.
Смотреть на ее работы можно долго. Хотя от некоторых в буквальном смысле начинает кружиться голова, а глаза разбегаются, выглядят они очень интересно.
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