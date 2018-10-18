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15:26 (мск), источник: Mail Новости

Американка создает жуткие оптические иллюзии с помощью макияжа (фото)

Смотреть на нее страшно, но интересно.

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18-летняя Брианна Руснак из Лос-Анджелеса именно тот человек, на кого нужно подписаться в Instagram перед предстоящим Хэллоуином.

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Дело в том, что девушка создает невероятные оптические иллюзии на своем лице с помощью косметики, добавляя себе множество глаз, губ и делая необычной форму лица.

Смотреть на ее работы можно долго. Хотя от некоторых в буквальном смысле начинает кружиться голова, а глаза разбегаются, выглядят они очень интересно.

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