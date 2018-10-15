Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выгоняли саратовскую чиновницу с поста за "макарошки"
Ученые потрясены необъяснимыми сигналами из космоса
Офисным сотрудникам порекомендовали чередовать работу стоя и сидя
Баста о судействе Шнурова в «Голосе»: «Он просто непрофессионал»
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
«И чего у нас только нет!»Как приходилось добывать дефицитные товары в СССР
Китай отказался от газа: кто будет за это платить - эксперт
Личное фото Загитовой вызвало жаркие споры
Украине отказали в автокефалии: Филарет лишился сана - СМИ
Резкое решение Кремля по разрыву напугало Европу
Пышные формы в маленьком купальнике: 23-летняя опубликовала фото
Девушка неприятно удивлена подаренной квартирой
Скоропостижно умер генерал-полковник Груднов: Герою РФ было 59
Депутат покинул высокий пост из-за реформы пенсий
63-летняя Терешкович ушла из дома Солнцева
Фото с младенцем: Борис Корчевников стал отцом
Как вычислить квартиры, в которых невозможно жить
Как выглядят шедевры городского самостроя (фото)
Фоторепортажи
8Нидерланды выслали четверых россиян
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
15:46 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Из гота в Барби: китаянка кардинально изменила внешность

Пока своим образом она очень довольна.

Наверх

31-летняя Офелия Ванити сейчас живет в Лос-Анджелесе, активно строя карьеру модели и бьюти-блогера, и в этом ей очень помогает ее необычная внешность. Уже больше семи лет Офелия трансформирует собственное тело, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Японка несколько лет носит маску, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу (фото)

За эти годы на пластику и косметические процедуры она потратила более 40 тысяч долларов. Изменение формы лица, носа, губ, разреза глаз (Офелия наполовину китаянка и потому обладала характерной азиатской внешностью) — это лишь малая часть того, что она уже успела сделать. Девушка также увеличила грудь и в ближайшем будущем намерена сделать ее еще больше. Кроме того, даже несмотря на природную худобу, Ванити мечтает удалить несколько ребер, чтобы добиться максимально узкой талии.

Себя Офелия называет аниме-Барби, ведь она пытается совместить привычный образ европейской куклы с героями японских мультфильмов. Китаянка носит специальные линзы, которые увеличивают размер зрачка, и тратит не менее трех часов в день на макияж. Девушка также не скрывает, что тщательно ретуширует собственные снимки в Instagram, где на нее подписаны почти 90 тысяч человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самое забавное то, что быть похожей на Барби не было мечтой ее детства. В подростковом возрасте китаянка была готом: носила темную одежду, красила волосы в черный цвет и любила мрачный макияж. Любовь к образу белокурой куклы пришла к ней уже в зрелом возрасте, когда она вдруг поняла, что это «ее настоящая сущность».

Во время загрузки произошла ошибка.

Но, надо сказать, что своего прошлого Офелия не стесняется — она часто публикует старые «готические» снимки и даже иногда показывает фото без макияжа. Кстати, девушка признается, что не выглядит как кукла постоянно. Например, выйти за продуктами или выбросить мусор она может и без косметики и розовых платьев.

Правда, с личной жизнью у Ванити сейчас проблемы. Офелия признается, что далеко не все мужчины с понимаем относятся к ее образу, а потому главная любовь ее жизни сейчас — это черно-белый кот Бу-Бу, у которого тоже есть свой Instagram-аккаунт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Из гота в Барби: китаянка кардинально изменила внешность
Водка на завтрак. Чем питался Петр I, пока строил империю
В Кремле подтвердили, что разговор Путина и Трампа был жестким
Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина
В Новой Зеландии пьяного голубя выбрали птицей года
Расцвел самый большой и жутко пахнущий цветок в мире (фото)
Водка на завтрак. Чем питался Петр I, пока строил империю
Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов
Какой город освещают с помощью зеркал (фото)
Спорт
Потеря Кокорина и Мамаева — удар для «Зенита» и «Краснодара» Самый футбольный текст по теме
Hi-Tech
Представлен первый в мире смартфон без SIM-карты Звонки гаджет делает через узлы собственной блокчейн-сети.
Авто
Абсолютно новый КАМАЗ: фотографии с завода Предполагается, что в этом году в Набережных Челнах соберут опытную партию первого российского премиум-грузовика, а в следующем – наладят серийное производство новинки
Кино
Бузова выбрала победителя шоу «Замуж за Бузову» Телеведущая и певица Ольга Бузова нашла свою любовь в шоу телеканала ТНТ
Недвижимость
Ляп на ляпе: как ошибаются собственники при продаже квартир
Россиянам предложили оплачивать коммунальные долги соседей
Петросян собрался выселить Степаненко из шикарной квартиры
Молодежь не хочет покупать жилье. Или не может?
Горячие темы на «Детях»
Дарина Корниенко Многодетные дети и льготы 696
Kuznetsova Maria Результаты писательского конкурса. 267
Не люби мне мозги Кто никогда не сдаёт деньги 247
Альфа Самка Разбавить понедельник мыслями о меркантильном 216
Леди
В мире животных: 5 стареющих альфа-самцов Рассказываем про отечественных звезд, которые уже не в юном возрасте, но они все еще могут показать мышцы и ответить так, что мало не покажется.
Все о ремонте
С какой части квартиры лучше всего начинать ремонт?
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
Как правильно выбрать стол для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь