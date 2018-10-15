Из гота в Барби: китаянка кардинально изменила внешность
Пока своим образом она очень довольна.
Пока своим образом она очень довольна.
31-летняя Офелия Ванити сейчас живет в
За эти годы на пластику и косметические процедуры она потратила более 40 тысяч долларов. Изменение формы лица, носа, губ, разреза глаз (Офелия наполовину китаянка и потому обладала характерной азиатской внешностью) — это лишь малая часть того, что она уже успела сделать. Девушка также увеличила грудь и в ближайшем будущем намерена сделать ее еще больше. Кроме того, даже несмотря на природную худобу, Ванити мечтает удалить несколько ребер, чтобы добиться максимально узкой талии.
Себя Офелия называет
Самое забавное то, что быть похожей на Барби не было мечтой ее детства. В подростковом возрасте китаянка была готом: носила темную одежду, красила волосы в черный цвет и любила мрачный макияж. Любовь к образу белокурой куклы пришла к ней уже в зрелом возрасте, когда она вдруг поняла, что это «ее настоящая сущность».
Но, надо сказать, что своего прошлого Офелия не стесняется — она часто публикует старые «готические» снимки и даже иногда показывает фото без макияжа. Кстати, девушка признается, что не выглядит как кукла постоянно. Например, выйти за продуктами или выбросить мусор она может и без косметики и розовых платьев.
Правда, с личной жизнью у Ванити сейчас проблемы. Офелия признается, что далеко не все мужчины с понимаем относятся к ее образу, а потому главная любовь ее жизни сейчас — это
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