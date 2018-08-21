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16:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит живая Барби из Великобритании (фото)

Сейчас она мечтает удалить шесть ребер ради тонкой талии и утягивает фигуру с помощью специального корсета.

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34-летняя домохозяйка Кэрри Майлс из города Челмсфорд, британского графства Эссекс, уже прославилась на весь мир, как одна из самых ярких «живых Барби» в Великобритании. По пять часов в день она носит утягивающий корсет, который сжимает ее талию до 53 сантиметров. А все для того, чтобы ее фигура выглядела, как у кукольного кумира.

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Но кажется, этого ей мало. Теперь Кэрри мечтает о том, чтобы избавиться от 17 сантиметров на талии благодаря операции по удалению ребер. Дорогостоящая процедура в Великобритании незаконна, так как не имеет смысла и может повлечь за собой серьезные риски для здоровья. Но Кэрри все равно планирует выложить почти 20 тысяч долларов за достижение желаемого результата. Она уже присмотрела себе клиники в Турции и США.

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За пару лет, что длится ее превращение в живую куклу, Кэрри уже успела сделать несколько операций, в том числе по изменению формы носа, увеличению губ, груди и ягодиц, по исправлению формы лица и других менее радикальных процедур.

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Майлс отмечает, что полюбила куклу Барби еще в подростковом возрасте, но лишь пять лет назад поняла, что хочет быть на нее похожа. Сначала она начала одеваться, как ее кумир, а затем перешла и к более радикальным изменениям.

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Сейчас Кэрри ест только курицу, рыбу, коричневый рис и салат и ежедневно пробегает около 12 километров, чтобы поддерживать себя в нужной форме.

 Как выглядит живая Барби из Великобритании (фото)
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