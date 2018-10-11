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14:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка превращает себя в героев мультфильмов с помощью макияжа

К этим снимкам стоит присмотреться повнимательнее.

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Талантливый визажист Энни Томас из США умело использует свое лицо в качестве холста. Она оживляет знаменитых персонажей современных мульсериалов, изображая их на себе с помощью косметики.

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Энн уже успела прославиться в Сети своим невероятным гримом. В Instagram на нее подписаны почти 70 тысяч человек, а за ее YouTube мастер-классами следят более 5 тысяч.

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Напомним, что недавно мы писали о визажисте из Литвы, которая с помощью макияжа создает на своем лице удивительные оптические иллюзии.

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