Американка превращает себя в героев мультфильмов с помощью макияжа
К этим снимкам стоит присмотреться повнимательнее.
К этим снимкам стоит присмотреться повнимательнее.
Талантливый визажист Энни Томас из США умело использует свое лицо в качестве холста. Она оживляет знаменитых персонажей современных мульсериалов, изображая их на себе с помощью косметики.
Энн уже успела прославиться в Сети своим невероятным гримом. В Instagram на нее подписаны почти 70 тысяч человек, а за ее YouTube
Напомним, что недавно мы писали о визажисте из Литвы, которая с помощью макияжа создает на своем лице удивительные оптические иллюзии.
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