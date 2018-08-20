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16:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Визажист из Литвы создает на своем лице невероятные оптические иллюзии (фото)

На эти фото стоит взглянуть дважды.

28-летняя Тома Скабеиките из литовского города Клайпеда с помощью макияжа может кардинальным образом менять свою внешность. Свое лицо она использует как холст и рисует на нем завораживающие 3D-картины.

По словам девушки, на один образ у нее может уходить до 16 часов работы. Но самое интересное в том, что она никогда не училась гриму профессионально, а осваивала мастерство художественного макияжа самостоятельно с помощью уроков в интернете.

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