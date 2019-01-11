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16:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница показала, что на самом деле происходит на известных картинах

Искусство становится ближе.

Пермская художница и иллюстратор Леся Гусева уже давно является звездой Instagram: на ее аккаунт подписаны более 66 тысяч человек. И не только потому что она хорошо рисует, а еще и благодаря отличному чувству юмора.

Новая серия работ художницы под названием «За кадром», приоткрывает тайну «создания» известных мировых шедевров живописи. Так Леся представила, что Мона Лиза Леонардо да Винчи во время позирования выщипывала себе брови, а девочка с персиками Валентина Серова эти самые персики поедала. Вышло забавно и неожиданно.

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"Мона Лиза", Леонардо да Винчи
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"Девочка с персиками", Валентин Серов

В своих рисунках Леся часто показывает известных персонажей с новой стороны. Например, в серии «Пенсионерия» она пофантазировала над тем, как могут выглядеть супергерои в пожилом возрасте.

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"Купчиха за чаем", Борис Кустодиев
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"Дама с горностаем", Леонардо да Винчи
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"Девочка на шаре", Пабло Пикассо
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"Поющий дворецкий", Джек Веттриано

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