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12:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Рисунок или реальность: художница создает необычные видеозагадки

Разгадать их непросто.

Элиф Сахин из Стамбула уже несколько лет рисует картины в стиле гиперреализма. За это время она добилась невероятных результатов: последние ее работы трудно отличить от настоящих предметов.

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Для большего эффекта девушка стала делать короткие видеоиллюзии: на листе бумаги она рисует предмет, а рядом помещает точно такой же, только настоящий. В течение нескольких секунд она дает подписчикам время подумать, а затем сама раскрывает тайну.

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Надо признать, что правильно угадать, где рисунок, а где оригинал, удается далеко не всегда.

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