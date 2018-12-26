Рисунок или реальность: художница создает необычные видеозагадки
Разгадать их непросто.
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Разгадать их непросто.
Элиф Сахин из Стамбула уже несколько лет рисует картины в стиле гиперреализма. За это время она добилась невероятных результатов: последние ее работы трудно отличить от настоящих предметов.
Для большего эффекта девушка стала делать короткие видеоиллюзии: на листе бумаги она рисует предмет, а рядом помещает точно такой же, только настоящий. В течение нескольких секунд она дает подписчикам время подумать, а затем сама раскрывает тайну.
Надо признать, что правильно угадать, где рисунок, а где оригинал, удается далеко не всегда.
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