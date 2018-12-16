Художник создает слишком реалистичные скульптуры (фото)
Он научился их делать, работая над гримом хоббитов, волшебников и орков.
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Он научился их делать, работая над гримом хоббитов, волшебников и орков.
Вальтер Казотто — современный художник и скульптор, известный гиперреалистичными произведениями.
Он создает слепки рук и лиц, объемные портреты знаменитостей или 3D-версии персонажей картин, например, Моны Лизы. Казотто использует специальные материалы и секретную технику, чтобы проработать мельчайшие детали и создать полную иллюзию реальности.
Казотто родился в Италии, но живет в Лондоне. Он сделал себе имя, работая над гримом для фильмов о Гарри Поттере и хоббитах. Параллельно Казотто трудился над авторскими проектами.
Несколько дней назад в лондонском музейном пространстве Opera Gallery открылась выставка Beyond Reality («За пределами реальности»), на которой, среди прочих, представлены и работы Вальтера.
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