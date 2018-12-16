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16:15 (мск), источник: Mail Новости

Художник создает слишком реалистичные скульптуры (фото)

Он научился их делать, работая над гримом хоббитов, волшебников и орков.

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Вальтер Казотто — современный художник и скульптор, известный гиперреалистичными произведениями.

Он создает слепки рук и лиц, объемные портреты знаменитостей или 3D-версии персонажей картин, например, Моны Лизы. Казотто использует специальные материалы и секретную технику, чтобы проработать мельчайшие детали и создать полную иллюзию реальности.

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Казотто родился в Италии, но живет в Лондоне. Он сделал себе имя, работая над гримом для фильмов о Гарри Поттере и хоббитах. Параллельно Казотто трудился над авторскими проектами.

Несколько дней назад в лондонском музейном пространстве Opera Gallery открылась выставка Beyond Reality («За пределами реальности»), на которой, среди прочих, представлены и работы Вальтера.

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