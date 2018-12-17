Пользователи Сети обнаружили природную оптическую иллюзию
Не поверишь, пока не увидишь своими глазами.
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Не поверишь, пока не увидишь своими глазами.
28-летний итальянский режиссер Дарио Бонзи во время своей прогулки в Камонике, большой долине в центральных Альпах, стал свидетелем необычного природного явления.
Он снял на камеру, казалось бы, совершенно замерзшую струю воды. Однако уже в следующую секунду Бонзи прикасается к воде рукой и становится понятно, что струя вовсе не замерзла и продолжает течь.
Остается совершенно непонятным, почему вода из водопроводного крана вытекает таким необычным «закрученным» образом и одновременно кажется абсолютно неподвижной, как лед.
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