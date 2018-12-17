Пользователи Сети обнаружили природную оптическую иллюзию

Коллекции Оптические иллюзии или обман зрения

28-летний итальянский режиссер Дарио Бонзи во время своей прогулки в Камонике, большой долине в центральных Альпах, стал свидетелем необычного природного явления.

Он снял на камеру, казалось бы, совершенно замерзшую струю воды. Однако уже в следующую секунду Бонзи прикасается к воде рукой и становится понятно, что струя вовсе не замерзла и продолжает течь.

Остается совершенно непонятным, почему вода из водопроводного крана вытекает таким необычным «закрученным» образом и одновременно кажется абсолютно неподвижной, как лед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7sv3s0Py_pU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.