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16:12 (мск), источник: Mail Новости

Фотограф объединяет людей и природу в оптических иллюзиях

На эти снимки придется взглянуть дважды.

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Моника Карвальо из Берлина создает удивительные изображения, комбинируя снимки людей, животных или частей тела с природой, архитектурой, одеждой или едой. Получаются удивительные сюрреалистические картины, объединяющие, казалось бы, несовместимые элементы.

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Карвальо, на которую в Instagram подписаны более 56 тысяч человек, считает, что человек и природа едины, и своим творчеством она пытается показать эту гармонию.

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