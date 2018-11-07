Фотограф объединяет людей и природу в оптических иллюзиях

Моника Карвальо из Берлина создает удивительные изображения, комбинируя снимки людей, животных или частей тела с природой, архитектурой, одеждой или едой. Получаются удивительные сюрреалистические картины, объединяющие, казалось бы, несовместимые элементы.

Карвальо, на которую в Instagram подписаны более 56 тысяч человек, считает, что человек и природа едины, и своим творчеством она пытается показать эту гармонию.