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18:04 (мск), источник: Mail Новости

Американские ученые создали новую оптическую иллюзию с движущимися точками

На самом деле они неподвижны.

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Уже более десяти лет некоммерческая организация Общество нейрологических исследований проводит конкурс на лучшую оптическую иллюзию года. В этом году одними из претендентов стали сотрудники Йельского университета, которые заставили неподвижные точки двигаться и «играть в догонялки».

Во время загрузки произошла ошибка.

При просмотре видео кажется, будто две точки пытаются догнать друг друга. Сначала красная точка преследует синюю, а потом они меняются, и уже синяя пытается догнать красную. Причем точки бегают повсюду.

Но на самом деле это всего лишь игра мозга. Красная точка остается неподвижной, находясь в середине экрана, а синяя крутится вокруг нее на одинаковом расстоянии.

Магия? Нет. Иллюзия движения создается за счет движущейся карты Токио на заднем плане.

Интересно, что для большего веселья ученые наложили на видео голос диктора, комментирующего «погоню» точек, как погоню Годзиллы и Мотры.

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