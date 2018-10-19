Американские ученые создали новую оптическую иллюзию с движущимися точками
На самом деле они неподвижны.
На самом деле они неподвижны.
Уже более десяти лет некоммерческая организация Общество нейрологических исследований проводит конкурс на лучшую оптическую иллюзию года. В этом году одними из претендентов стали сотрудники Йельского университета, которые заставили неподвижные точки двигаться и «играть в догонялки».
При просмотре видео кажется, будто две точки пытаются догнать друг друга. Сначала красная точка преследует синюю, а потом они меняются, и уже синяя пытается догнать красную. Причем точки бегают повсюду.
Но на самом деле это всего лишь игра мозга. Красная точка остается неподвижной, находясь в середине экрана, а синяя крутится вокруг нее на одинаковом расстоянии.
Интересно, что для большего веселья ученые наложили на видео голос диктора, комментирующего «погоню» точек, как погоню Годзиллы и Мотры.
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