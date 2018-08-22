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13:21 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Биологи создали микроскопическую «Мону Лизу» с помощью миллиона бактерий

Ученые также создали портреты Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина.

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Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) для создания, пожалуй, самых крохотных произведений искусства.

Знаменитый шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза», а также портреты Чарльза Дарвина и Альберта Эйнштейна были сделаны в качестве эксперимента.

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Дело в том, что биологи соединили жгут бактерии Escherichia coli с белком протеородопсином, который содержится в различных одноклеточных, обитающих в океане (именно это химическое вещество заставляет их реагировать на свет).

С помощью направленного света ученые заставляли кишечную палочку двигаться быстрее и направляли ее в определенное место. Они смогли создать образ немецкого физика, а затем превратить картину в знаменитого британского натуралиста.

Исследователи надеются, что, контролируя большие популяции маленьких клеток, они смогут однажды построить микроскопические транспортные устройства или даже создавать предметы по типу 3D-печати.

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