Биологи создали микроскопическую «Мону Лизу» с помощью миллиона бактерий

Группа итальянских ученых использовала генетически модифицированные бактерии кишечной палочки (Escherichia coli) для создания, пожалуй, самых крохотных произведений искусства.

Знаменитый шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза», а также портреты Чарльза Дарвина и Альберта Эйнштейна были сделаны в качестве эксперимента.

Читайте также Фотограф из Шотландии снял завораживающие портреты жуков

Дело в том, что биологи соединили жгут бактерии Escherichia coli с белком протеородопсином, который содержится в различных одноклеточных, обитающих в океане (именно это химическое вещество заставляет их реагировать на свет).

С помощью направленного света ученые заставляли кишечную палочку двигаться быстрее и направляли ее в определенное место. Они смогли создать образ немецкого физика, а затем превратить картину в знаменитого британского натуралиста.