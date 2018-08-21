Фотограф из Шотландии снял завораживающие портреты жуков
Рейд уверен, что мир насекомых в его разнообразии прекрасен.
Рейд уверен, что мир насекомых в его разнообразии прекрасен.
Шотландский фотограф Джимми Рейд создает фотографии, которые заставляют нас взглянуть на мир насекомых
Мастер макросъемки не просто фиксирует жизнь мира жуков и червей, но и создает полноценные портреты его обитателей.
Своими работами Джимми делится в соцсетях. Комментаторы реагируют на макрофотографии
Рейд уверен, что мир насекомых в его разнообразии прекрасен. Кто знал, что у слепней такие красивые глаза, или что у божьих коровок есть небольшие «бородки», отмечает фотограф.
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