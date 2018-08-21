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15:07 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф из Шотландии снял завораживающие портреты жуков

Рейд уверен, что мир насекомых в его разнообразии прекрасен.

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Шотландский фотограф Джимми Рейд создает фотографии, которые заставляют нас взглянуть на мир насекомых по-новому.

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Мастер макросъемки не просто фиксирует жизнь мира жуков и червей, но и создает полноценные портреты его обитателей.

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Своими работами Джимми делится в соцсетях. Комментаторы реагируют на макрофотографии по-разному. Одних пользователей они пугают, другие находят их завораживающими.

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Рейд уверен, что мир насекомых в его разнообразии прекрасен. Кто знал, что у слепней такие красивые глаза, или что у божьих коровок есть небольшие «бородки», отмечает фотограф.

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