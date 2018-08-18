Ресторан в Мексике накормил посетителей пауками-птицеедами

Мексиканский ресторан, который подает посетителям кузнечиков, муравьиные яйца и скорпионов, добавил новый пункт в меню — Мексиканского красноволосого паука-птицееда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BkLYQZ5nvEf/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BkLYQZ5nvEf/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений Lisa (@thehiddenwonders.photography)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-06-18T19:30:02+00:00">18 Чер 2018 р. о 12:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео, распространенном в соцсетях, шеф-повар заведения помещает животное на блюдо, а затем обжигает струей огня из горелки. Готового паука подают с горячей тортильей и авокадо, сбрызгивая соком лайма или лимона.

Стоит такой деликатес 500 песо (почти 27 долларов), что в 50 раз дороже, чем обычное мексиканское тако.

Попробовавшие новинку посетители утверждают, что по вкусу паук-птицеед — нечто среднее между курицей и треской.

Блюдо уже начало приобретать известность, когда на ресторан обратили внимание мексиканские власти. Красноволосый паук-птицеед является охраняемым видом. Уничтожать животное запрещено законом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlrUzO8AdkW/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlrUzO8AdkW/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Допис, поширений Jenn Rose (@jennrosefx)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-26T01:46:56+00:00">25 Лип 2018 р. о 6:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Красноволосый паук-птицеед обитает во влажных тропических лесах Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора. Свое название он получил из-за цвета волосков на абдомене — заднем отделе тела. Взрослый паук достигает 6−7 см по телу и до 16 см в размахе лап. Самки живут около 20 лет, самцы — около двух. Яд пауков не опасен для жизни человека, но волоски могут вызывать аллергическую реакцию.