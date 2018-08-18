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12:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Ресторан в Мексике накормил посетителей пауками-птицеедами

Стоит такой деликатес почти 27 долларов.

Мексиканский ресторан, который подает посетителям кузнечиков, муравьиные яйца и скорпионов, добавил новый пункт в меню — Мексиканского красноволосого паука-птицееда.

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На видео, распространенном в соцсетях, шеф-повар заведения помещает животное на блюдо, а затем обжигает струей огня из горелки. Готового паука подают с горячей тортильей и авокадо, сбрызгивая соком лайма или лимона.

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Стоит такой деликатес 500 песо (почти 27 долларов), что в 50 раз дороже, чем обычное мексиканское тако.

Попробовавшие новинку посетители утверждают, что по вкусу паук-птицеед — нечто среднее между курицей и треской.

Блюдо уже начало приобретать известность, когда на ресторан обратили внимание мексиканские власти. Красноволосый паук-птицеед является охраняемым видом. Уничтожать животное запрещено законом.

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Красноволосый паук-птицеед обитает во влажных тропических лесах Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора. Свое название он получил из-за цвета волосков на абдомене — заднем отделе тела. Взрослый паук достигает 6−7 см по телу и до 16 см в размахе лап. Самки живут около 20 лет, самцы — около двух. Яд пауков не опасен для жизни человека, но волоски могут вызывать аллергическую реакцию.

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