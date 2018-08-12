Девушка улучшила рецепты, добавив в еду жуков
Джой готовит пиццу и рагу с «секретными» ингредиентами.
Джой готовит пиццу и рагу с «секретными» ингредиентами.
24-летняя Джой Немерсон из Филадельфии «совершенствует» популярные блюда, добавляя в них в качестве белка жуков и личинок.
Пицца со сверчками, муравьиные яйца, жареные кузнечики — только некоторые из уникальных блюд в ее рационе. Джой всегда была очень придирчивым едоком и страдала от непереносимости отдельных продуктов. Необычная диета помогла ей полюбить готовить и стать настоящим гурманом.
Джой работает в компании по переработке отходов. Она сторонница образа жизни, который не наносит вреда окружающей среде. «Насекомые богаты белком и железом точно так же, как и мясо. Но они не потребляют столько ресурсов», — отмечает она.
По официальным данным, животноводство в ответе за 14,5% выбросов парниковых газов в атмосферу. Но некоторые организации, такие как Институт глобального мониторинга, говорят о 51%.
Эксперты ООН уже не раз выступали с инициативой начать вводить насекомых в рацион людей по всему миру. Среди наиболее востребованных в будущем «букашек» называют кузнечиков, личинок павлиноглазок, личинок шелкопряда, муравьев, термитов, пальмовых долгоносиков, мучных червей и других.
Девушка понимает предубеждение людей в отношении насекомых. Смотреть на жуков и личинок в тарелке, чувствовать их во рту действительно может быть неприятно, говорит она. Но Джой быстро справилась с этим ощущением.
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