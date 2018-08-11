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16:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Французский ресторан напоил посетителей голубым вином

Это новый напиток из Испании.

Необычное шардоне голубого цвета можно заказать в ресторанах на юге Франции.

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На пляжах городка Сет новинку стали подавать не так давно, но она сразу стала популярной.

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Отдыхающие уже выпили около 2 тысяч бутылок, рассказывает предприниматель Рене Ле Бейл, продающий испанское вино. Теперь он намерен заказать еще 35 тысяч, так как уверен в успехе.

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Шардоне — сортовое вино из белого винограда. Обычно оно желтого цвета. Но напиток марки Vindigo проходит через фильтр из красных виноградных шкурок. Они содержат натуральный пигмент антоцианин, который и придает вину необычный цвет.

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Вино производят неподалеку от Альмерии в Испании. По словам Ле Бейла, оно может похвастаться ароматами вишни, малины и маракуйи.

Это не первое голубое вино из Испании. В 2016 году испанский стартап Gik разработал вино с глубоким сапфировым оттенком.

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На продавца уже посыпались заказы из Франции, Бельгии, Германии, России и даже Китая. Пока что Ле Бейл отказывает крупным торговым сетям. Он надеется продавать Vindigo через мелких торговцев, чтобы вино сохранило свою уникальность.

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