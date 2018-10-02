Художница показала, как бы выглядели диснеевские персонажи в 2018 году
Герои изменились, но узнать их несложно.
Герои изменились, но узнать их несложно.
Чилийская художница Фернанда Суарес решила представить известных героев диснеевских сказок в современном мире. Она показала, как бы выглядели принцессы, если бы вместо пышных платьев носили короткие шорты и джинсовые куртки.
Более того, Фернанда «очеловечила» и животных. Она пофантазировала и представила героев мультфильмов «Король лев», «Леди и Бродяга» и других в человеческом облике.
Несмотря на современные образы, все сказочные герои сохранили свои оригинальные черты.
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