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19:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница показала, как бы выглядели диснеевские персонажи в 2018 году

Герои изменились, но узнать их несложно.

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Чилийская художница Фернанда Суарес решила представить известных героев диснеевских сказок в современном мире. Она показала, как бы выглядели принцессы, если бы вместо пышных платьев носили короткие шорты и джинсовые куртки.

Более того, Фернанда «очеловечила» и животных. Она пофантазировала и представила героев мультфильмов «Король лев», «Леди и Бродяга» и других в человеческом облике.

Несмотря на современные образы, все сказочные герои сохранили свои оригинальные черты.

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