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17:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как бы выглядели герои известных картин на музыкальном фестивале (фото)

Венгерский фотограф поместил героев классических полотен в современные реалии.

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Фотокорреспондент Мэртон Немейни недавно посетил один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы — Sziget в Венгрии. Сделав много замечательных репортажных снимков с мероприятия, Мэртон представил, что в современные реалии неплохо впишутся персонажи известных картин.

С помощью фантазии и фотошопа он перенес Мону Лизу, Адама и других героев классических полотен на площадки музыкального фестиваля. И это выглядит очень гармонично.

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