Как бы выглядели герои известных картин на музыкальном фестивале (фото)

Фотокорреспондент Мэртон Немейни недавно посетил один из самых крупных музыкальных фестивалей Европы — Sziget в Венгрии. Сделав много замечательных репортажных снимков с мероприятия, Мэртон представил, что в современные реалии неплохо впишутся персонажи известных картин.

С помощью фантазии и фотошопа он перенес Мону Лизу, Адама и других героев классических полотен на площадки музыкального фестиваля. И это выглядит очень гармонично.