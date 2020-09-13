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15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мешок с мусором выставили на аукцион за 4,9 миллионов рублей

Экспонат с подвохом.

Британский художник Гэвин Терк выставил на аукционе «Филлипс» свою инсталляцию в виде мешка с мусором.

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Начальная стоимость экспоната под названием «Куча мусора» (The Dump) — 51 тысяча фунтов стерлингов (примерно 4,9 миллионов рублей), сообщает LADBible. Такая сумма может шокировать, но если приглядеться к мешку как следует, можно заметить подвох.

На самом деле это самая настоящая скульптура из бронзы, покрашенная в черный цвет. Подобные «подделки» в виде ящиков, арбузов или посылок художник и скульптор лепит уже почти 20 лет и продает их в частные коллекции.

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Анна Лысенко

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