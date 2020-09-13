15:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мешок с мусором выставили на аукцион за 4,9 миллионов рублей
Экспонат с подвохом.
Британский художник Гэвин Терк выставил на аукционе «Филлипс» свою инсталляцию в виде мешка с мусором.
Начальная стоимость экспоната под названием «Куча мусора» (The Dump) — 51 тысяча фунтов стерлингов (примерно 4,9 миллионов рублей), сообщает LADBible. Такая сумма может шокировать, но если приглядеться к мешку как следует, можно заметить подвох.
На самом деле это самая настоящая скульптура из бронзы, покрашенная в черный цвет. Подобные «подделки» в виде ящиков, арбузов или посылок художник и скульптор лепит уже почти 20 лет и продает их в частные коллекции.
Анна Лысенко