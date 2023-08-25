15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые поставили под сомнение теорию происхождения человека
Предки людей изначально эволюционировали в Европе, а затем мигрировали в Африку.
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Прародиной человека считается Африка, однако многие уверены, что древние предшественники наших предков пришли на континент из Евразии. Эта гипотеза была почти что бездоказательной, но она получила новое подтверждение после находки в Турции.
В отряде приматов выделяют подсемейство гомининов, куда входят люди и человекообразные обезьяны, такие как гориллы, шимпанзе и несколько вымерших видов (например, австралопитеков, которые жили в Африке 4 миллиона лет назад). Некоторые находки (останки грекопитеков возрастом более семи миллионов лет, найденных в Греции, и уранопитеков возрастом около девяти миллионов лет, обнаруженных в Македонии) позволяют понять, что прародина гомининов — Средиземноморье. Это подтверждает работа команды антропологов во главе с профессором Университета Торонто Дэвидом Беганом и его коллегой из Университета Анкары Айлой Севимой Эрола. Они исследовали останки древнего гоминина возрастом 8,7 миллиона лет, найденные в 2015 году на севере Турции.
Ученые проводили анализ сохранившихся частей черепа — большей части лицевых костей, некоторых зубов и передней области коробки. Оказалось, что этот вид гомининов ранее был неизвестен. Он получил название Anadoluvius turkae.
Результаты исследования говорят о том, что примат весил 50−60 килограммов. Судя по строению зубов, питался он жесткой растительностью, включая корневища, и проводил много времени на открытых пространствах, что и отличает его от большинства гомининов, которые предпочитали густые заросли.
Также ученые отметили, что животные, обитавшие рядом с Anadoluvius, были похожи на современных жирафов, бородавочников, антилоп, зебр, слонов и так далее. Исследование показывает, что все это разнообразие мигрировало в Африку из восточного Средиземноморья около 8 миллионов лет назад.
Наши находки позволяют считать, что гоминины не только появились в Западной и Центральной Европе, но и провели здесь более пяти миллионов лет, распространившись до Восточного Средиземноморья, прежде чем добраться до Африки — возможно, вследствие изменений климата и сокращения лесов.
Anadoluvius turkae является ветвью той части эволюционного древа, которая дала начало происхождению шимпанзе, бонобо, горилл и человека. Причем ранее найденные в Греции и Болгарии ископаемые обезьян по анатомии наиболее близки к самым ранним известным гоминидам. Новые окаменелости являются самым убедительным доказательством того, что группа ранних предков человека появилась в Европе, а уже потом распространилась в Африке.
Ранее группа ученых из Китая сообщила, что нашли новый вид человека. Он жил на Земле 300 тысяч лет назад.
Анна Морозова