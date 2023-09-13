12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Смешная награда: Шнобелевская премия и ее традиции
Премия, которая заставляет задуматься над наукой и смеяться до слез.
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Шнобелевская премия была придумана в 1991 году редактором юмористического журнала Марком Абрахамсом. Это некая «пародия» на престижную научную награду. Необычный приз получают за наиболее остроумные открытия и подстегивают интерес к научным, медицинским и технологическим исследованиям.
Первая премия была вручена 13 сентября 1991 года. С тех пор ежегодно награда за нелепое изобретение вручается 10 номинантам и их исследованиям, которые отбираются по принципу остроумности и необычности. Раньше церемония проходила в Массачусетском технологическом институте, а сейчас ее проводят в Гарварде. Что интересно, премию вручают настоящие нобелевские лауреаты, которые надевают красные колпаки, бутафорские очки и накладные носы.
До 2006 года в зале вручения запускали бумажные самолетики, которые летали на протяжении всей церемонии. Но позже их запретили из соображений безопасности, однако неформальная обстановка осталась.
Оригинальное название премии — Ig Nobel Prize. Это отсылка к Нобелевке, которая близка по звучанию со словом ignoble, что в переводе с английского языка означает «постыдный», «неблагородный». Время выступления каждого лауреата ограничено одной минутой. Если речь затягивается, то их останавливает маленькая девочка Мисс Свити Пу. Она внимательно следит за регламентом и, если выступающий говорит дольше положенного, капризно говорит: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». В награду люди получают медальку из фольги или щелкающие челюсти с подставкой, а также 100 триллионов зимбабвийских долларов, что сейчас приравнивается примерно к 1 доллару США.
После церемонии лауреаты обязательно проводят лекции, чтобы доказать важность своих открытий для науки и человечества в целом.
1. В 2022 году Шнобелевку за «прикладную кардиологию» получила группа ученых из Нидерландов, Чехии, Великобритании, Арубы и Швеции.
При этом улыбки, смех, взгляды и мимика не помогают предсказать, привлекают ли друг друга люди.
2. В 2021 году Шнобелевскую премию получили американские биологи за исследование бороды. Ученые выдвинули гипотезу, что волосы на лице у мужчин сохранила эволюция, так как таким образом они предохранялись от ударов и укусов. Удалось выяснить, что растительность снижает урон на треть.
3. В 2019 году премию получили Миранда Джакомин и Николас Рул из Канады и США «за изобретение метода определения нарциссов путем изучения их бровей». Они изучили серию фотографий и данные добровольцев, у которых по результатам тестирования были замечены нарциссические черты характера. Затем ученые переклеивали брови и проверяли, насколько другие люди могут верно «диагностировать» самолюбование по этим снимкам.
4. В 2018 году канадские ученые получили премию за исследование о несправедливости на рабочем месте.
Для эксперимента была разработана компьютерная программа, которой мог воспользоваться любой желающий.
5. В 2018 году премии по физике был удостоен Марк-Антуан Фардин за исследование о том, что кошки «могут выходить за рамки физических границ». По его словам, усатые могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать ту форму емкости, в которой они находятся.
6. В 2017 году премию по медицине вручили исследователям из университета немецкого города Любек. Ученые сделали невероятное открытие: оказалось, что если чешется тело с левой стороны, то нужно посмотреть в зеркало и устранить зуд на соответствующем месте с правой стороны. Так работает и наоборот.
Анна Морозова