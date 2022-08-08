13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дополнительные кости, особые органы чувств и еще 10 невероятных фактов о кошках
8 августа отмечается Международный день кошек.
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Кошкам проще живется поодиночке.
Все зависит от гормонального коктейля конкретной особи, но японские ученые выяснили, что в стае большинству кошек живется неуютно. Так что стоит всерьез подумать, прежде чем заводить более одного усатого питомца.
Нос — не единственный орган обоняния у кошек.
Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее человеческого. Но помимо носа эти животные могут улавливать запахи с помощью так называемой трубки Якобсона, расположенной на верхнем нёбе за передними резцами. Потому когда кошки принюхиваются к чему-либо, они открывают и пасть.
Отпечаток носа у каждой кошки так же уникален, как и отпечатки пальцев у человека.
Кошка не может спуститься с дерева вниз головой из-за устройства когтей.
Для того чтобы спуститься с дерева, ей нужно отступать, пятясь задом. При сложной «конструкции» дерева такой маневр для животных почти всегда невозможен.
Кошки царапают мебель исключительно от большой любви к хозяину.
Это доказали исследователи из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, опросив 500 владельцев кошек. Удивительно, но агрессивное поведение животных, чрезмерное мяуканье и испражнение мимо лотка — не показатель низкой привязанности.
Ученые доказали, что домашним котам свойственна психопатия.
Результаты исследования британских ученых подтвердили давние предположения ученых о том, что у всех кошек есть элемент психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов — например, еды, территории и возможностей для спаривания.
У кошек на 24 кости больше, чем у человека.
Это объясняет их природную пластичность. Впрочем, кошки не имеют ключиц, что позволяет им проникать в маленькие отверстия, в которые пролезает их голова.
Кошки могут поворачивать свои уши на 180 градусов.
Внешним ухом пушистых управляют целых 32 мышцы. Для сравнения — у человека таких мышц всего 6.
Домашние кошки становятся похожими на своих хозяев.
Это доказали европейские ученые. Возможно, на это влияет схожесть генома кошек и людей, которую обнаружили американские исследователи.
Кошки прекрасно запоминают чужие клички, чего не скажешь об имени хозяина.
Японские ученые опубликовали исследование по изучению поведения кошек. Ученые считают, что, запоминая чужие клички, коты получают преимущество во время кормежки. Конкурирующим за пищу кошкам важно знать, кого именно зовут поесть: их или кого-то другого.
У кошек нет потовых желез по всему телу, как у людей.
Они потеют только через лапы.
Мозг кошек стал меньше после их одомашнивания.
Шотландские и британские исследователи отмечают, что причина уменьшения размера мозга у домашних животных связана с уменьшением количества клеток нервного гребня, которые участвуют в обработке угроз и реагировании на них.
Олеся Маевская