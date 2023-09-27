14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании прошел ежегодный фестиваль огородных пугал
Темой фестиваля были «Короли и королевы».
В графстве Вустершир в Великобритании прошел ежегодный фестиваль огородных пугал. На нем представили более 100 чучел из сена, посвященных образам королей и королев, передает Independent.
Представители фестиваля рассказали, что среди пугал есть боксер Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский Король, Кинг-Конг и даже Фредди Меркьюри из группы Queen. Событие посетили более 10 тысяч человек.
Фестиваль проводится с 1996 года, но он состоялся впервые после перерыва в несколько лет — несколько раз его отменяли из-за пандемии COVID и смерти королевы Елизаветы II. Все вырученные деньги пошли на нужды местной церкви и школы.
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Олеся Маевская