20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Умерла королева Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии, сообщается на сайте Букингемского дворца.
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Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывала проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована и провела сутки в одной из лондонских больниц. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. В июле Елизавета II отменила свое запланированное участие в церемонии открытия Игр Содружества в Бирмингеме.
В сентябре 2022 года Елизавета пропустила традиционные Игры горцев в местечке Бремор на северо-востоке Шотландии. Вместо 96-летнего монарха спортивно-развлекательное мероприятие, в рамках которого участники соревнуются в метании молота, толкании камня и перетягивании каната, посетил ее старший сын, наследник престола принц Уэльский Чарльз. Он впервые заменил Елизавету II на открытии парламентской сессии, выступив от ее лица с тронной речью, в мае 2022 года.
В начале сентября королева Великобритании Елизавета II по совету врачей перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате.
Также по рекомендации врачей, Елизавета II впервые за время своего правления утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце в Лондоне, а в своей шотландской резиденции.
После аудиенций с ушедшим в отставку премьер-министром Борисом Джонсоном и его преемницей Лиз Трасс 96-летнему монарху было рекомендовано отдохнуть.
В феврале 2022 года у королевы Елизаветы II обнаружили коронавирус. По сведениям СМИ, она легко перенесла заболевание, у нее наблюдались симптомы, похожие на простудные.
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор, так назвали при рождении будущую королеву, — из династии Виндзоров. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895−1952) и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900−2002).
Елизавета получила хорошее домашнее образование, кроме обычных школьных предметов ей преподавали основы экономики, юриспруденцию и конституционное право. В программу обучения входили также уроки конной езды, танцев и музыки. С дворцовым этикетом ее знакомила мать.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, после смерти отца — короля Георга VI. Она является самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. Летом 2022 года Елизавета II стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории.
6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметила свой платиновый юбилей на троне. Она стала первым британским монархом в истории, правившим 70 лет.
Супруг Елизаветы II — принц Филипп — скончался в возрасте 99 лет в апреле 2021 года. В браке у них родились четверо детей: принц Уэльский Чарльз, первый в очередности наследования, а также принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.
В начале 2022 года СМИ сообщали о составлении плана коронации принца Чарльза и Камиллы. Сама же Елизавета II в феврале 2022 года официально объявила, что следующей королевой станет жена принца Чарльза Камилла. В послании, приуроченном к 70-летнему юбилею монарха на престоле, она сказала, что ждет от британцев такой же поддержки для преемницы, какую сейчас оказывают ей самой.
По материалам изданий: ТАСС, РИА «Новости», РБК, «Лента.ру», «Фонтанка», «Газета.Ru» и Русская служба «Би-би-си».