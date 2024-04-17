«Газпром межрегионгаз Пермь» может отключить от газа более 40 тыс. должников

По окончании отопительного сезона отключение может затронуть более 41 тыс. потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
При отказе должника обеспечить доступ на территорию домовладения для ограничения газоснабжения поставщик может обрезать подводящий подземный газопровод. В этом случае возобновление газоснабжения для абонента становится еще более затратным.
«Количество недобросовестных абонентов ежегодно снижается, и большинство жителей Прикамья ответственно относится к необходимости своевременно платить за газ. К сожалению, есть и должники, и когда все способы взаимодействия исчерпаны, мы прибегаем к крайней мере воздействия — отключению», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Волегов.