На пляжах Новосибирска устанавливают аншлаги с данными об утонувших

Во вторник, 2 июля на пляже «Бугринский» в Новосибирске установили аншлаг со статистикой трагических случаев за последние пять лет. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба мегаполиса.
На такие меры администрация пляжа и сотрудники МАСС были вынуждены пойти в связи с трёхкратным ростом трагических случаев на воде в июне 2024-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным МЧС, за последние три недели, несмотря на многочисленные сообщения ведомства с призывами к осторожности в местах массового купания, на водоёмах области погибли уже 38 человек, в том числе, 13 детей.
«Если не хотите пополнить статистику этого баннера, тогда не относитесь к своей безопасности так, как будто ваша жизнь сохранилась в тот момент, как вы решили пренебречь правилами безопасности на воде», — говорится в сообщении МАСС.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что губернатор Травников потребовал от профильных ведомств обеспечить постоянное присутствие в местах купания.