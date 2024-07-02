Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляжах Новосибирска устанавливают аншлаги с данными об утонувших

В июне текущего года число трагических случаев выросло втрое, по сравнению с прошлым годом.

Источник: Соцсети

Во вторник, 2 июля на пляже «Бугринский» в Новосибирске установили аншлаг со статистикой трагических случаев за последние пять лет. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба мегаполиса.

На такие меры администрация пляжа и сотрудники МАСС были вынуждены пойти в связи с трёхкратным ростом трагических случаев на воде в июне 2024-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным МЧС, за последние три недели, несмотря на многочисленные сообщения ведомства с призывами к осторожности в местах массового купания, на водоёмах области погибли уже 38 человек, в том числе, 13 детей.

«Если не хотите пополнить статистику этого баннера, тогда не относитесь к своей безопасности так, как будто ваша жизнь сохранилась в тот момент, как вы решили пренебречь правилами безопасности на воде», — говорится в сообщении МАСС.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что губернатор Травников потребовал от профильных ведомств обеспечить постоянное присутствие в местах купания.

МЧС