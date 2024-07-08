«Решили попытаться обмануть систему». ЕГЭ в Петербурге отметился рекордами по физике и шпаргалками на пересдаче

«На двух резервных днях для пересдачи мы получили столько же случаев удаления, сколько за весь основной период. В резерве ребята, которые, наверное, уже думали, что им терять нечего, они решили попытаться обмануть систему. Не получилось. Поэтому у нас с 23 мая по 1 июля столько же удалений, столько за 4 и 5 июля. Это единичные случаи, к сожалению, они есть. За них есть последствия — это удаление, аннулирование результатов экзамена, административная комиссия и так далее», — прокомментировал Павел Розов.