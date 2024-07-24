В НСО в связи с риском инфекций запретили купание в реке Чаус

Администрация поселка Колывань под Новосибирском предупредила местных жителей о несоответствии действующим нормативам воды в речке Чаус. Купаться в ней может быть опасным для здоровья.
Несоответствие гигиеническим нормативам было установлено в результате отбора и исследования водных проб. Рекомендацию провести проверку дал региональный Роспотребнадзор.
Местные жители сложившейся ситуацией недовольны и задают администрации вопросы относительно источника заражения реки. Ответов они пока не получили.