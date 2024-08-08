У иностранца изъяли охотничий нож в аэропорту Иркутска

У пассажира рейса «Иркутск-Ташкент» изъяли холодное оружие. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Сибирского таможенного управления мужчина решил пройти через «зеленый коридор» и не заполнил таможенную декларацию. Когда в багаже иностранца был обнаружен охотничий нож, он пояснил, что везет изделие в качестве подарка.
— Проведенная позднее таможенная экспертиза признала изделие охотничьим ножом, относящимся к холодному клинковому оружию. На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы, — пояснили в пресс-службе ведомства.
На иностранца составили два административных протокола и забрали клинковый нож. Всего с начала 2024 было изъято у пассажиров восемь ножей и кастетов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что МЧС в Забайкальском крае привлекались для тушения пожара на крыше торгового дома. Пламя черным столбом поднималось над крышей здания. Пострадавших удалось избежать.