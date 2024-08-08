У иностранца изъяли охотничий нож в аэропорту Иркутска

У пассажира рейса «Иркутск-Ташкент» изъяли холодное оружие. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Сибирского таможенного управления мужчина решил пройти через «зеленый коридор» и не заполнил таможенную декларацию. Когда в багаже иностранца был обнаружен охотничий нож, он пояснил, что везет изделие в качестве подарка.