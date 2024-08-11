В связи с отключением электросетей не работает светофорное регулирование на пересечении Логойского тракта и улицы Карбышева и на пересечении Логойского тракта и улицы Седых. В настоящий момент специалисты КУП «СМЭП Мингорисполкома» проводят аварийно-восстановительные работы.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию, быть внимательными и соблюдать ПДД.
Светофорное регулирование временно не работает на двух участках Логойского тракта в Минске
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофорное регулирование временно не работает на двух участках Логойского тракта в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с отключением электросетей не работает светофорное регулирование на пересечении Логойского тракта и улицы Карбышева и на пересечении Логойского тракта и улицы Седых. В настоящий момент специалисты КУП «СМЭП Мингорисполкома» проводят аварийно-восстановительные работы.