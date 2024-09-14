Выходит второй сезон сериала «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне

«Короля Талсы», который на стриминге Paramount+ соседствует с криминальной драмой «Мэр Кингстауна», шпионским триллером «Спецназ: Львица» и вестерном «Законники: Басс Ривз» (это не считая проектов из вселенной «Йеллоустона»), можно было бы назвать «Кланом Сопрано» со Сталлоне, если бы не приверженность Шеридана к «абсурдно простым» сюжетам. Шоу действительно сложно уличить в изощренности, причем по всем фронтам: оно не бог весть как написано, снято и сыграно, отчего выглядит, пожалуй, даже слишком просто, если не сказать примитивно — и не в лучшем смысле отдает эфирным телевидением нулевых. Тем не менее каким-то магическим образом «Король Талсы» страшно затягивает, так что невольно чувствуешь себя владельцем того самого кофешопа: не успеваешь оглянуться, как заявляется Сталлоне и берет над тобой шефство.