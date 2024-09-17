За неделю COVID-19 подтвердился у 535 жителей Волгоградской области

Оперативный штаб поделился актуальными данными о заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области. По информации лабораторного центра Роспотребнадзора, с 9 по 15 сентября COVID-19 обнаружили еще у 535 пациентов. Для сравнения, на предыдущей неделе диагноз подтвердился у 342 человек.
По состоянию на 17 сентября 2024 года всего было зарегистрировано 285 583 случая заболевания.
За прошедшую неделю с болезнью благополучно справились 279 жителей Волгоградской области, всего коронавирус побороли 277 862 человека.
К счастью, летальных исходов среди заболевших коронавирусом за последнее время не было.