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За неделю COVID-19 подтвердился у 535 жителей Волгоградской области

С началом осени в регионе снова выросло число случаев инфицирования коронавирусом. Только за минувшую неделю опасную инфекцию выявили у сотен человек.

Оперативный штаб поделился актуальными данными о заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области. По информации лабораторного центра Роспотребнадзора, с 9 по 15 сентября COVID-19 обнаружили еще у 535 пациентов. Для сравнения, на предыдущей неделе диагноз подтвердился у 342 человек.

По состоянию на 17 сентября 2024 года всего было зарегистрировано 285 583 случая заболевания.

За прошедшую неделю с болезнью благополучно справились 279 жителей Волгоградской области, всего коронавирус побороли 277 862 человека.

К счастью, летальных исходов среди заболевших коронавирусом за последнее время не было.

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