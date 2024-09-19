Только для «РГ». Профессор Михаил Коновалов: У слепых людей появилась надежда

Болезни разные. Но вряд ли может быть нечто более тяжкое, чем слепота. Закройте на минутку глаза и… мир иной, и ощущения иные. А вот цифры — во всем мире 300 миллионов слабовидящих. 40 миллионов абсолютно слепых. Так сегодня. Так будет всегда? Ведь опять же во всем мире особенно в последние 25 лет ведутся исследования во имя решения такой без преувеличения жизненной проблемы. И вот теперь… О том, что произошло теперь, беседуем с офтальмологом. доктором медицинских наук, профессором Михаилом Егоровичем Коноваловым. Не случайный собеседник. Годы назад познакомились в клинике всемирно известного офтальмолога, удивительного новатора в этой области медицины Святослава Николаевича Федорова. Совсем не щедрый на похвалы он представил Михаила как любимого, как лучшего ученика. А ученики Федорова были просто обязаны искать, исследовать, внедрять самое оптимальное, порой совсем не привычное.