На трассе М-5 «Урал» в Башкирии по вине пьяной водительницы погиб дорожный рабочий

Инцидент произошел на трассе М-5 «Урал». 35-летняя жительница Челябинской области за рулем Kia Spectra наехала на 49-летнего дорожного рабочего и съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что пешеход буквально влетел в салон иномарки. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных увечий.