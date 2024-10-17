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В Алматы зарегистрировано землетрясение силой 2 балла

Землетрясение зарегистрировано 17 октября 2024 г. в 03 час. 23 мин. по времени Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС. Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК установлено, что эпицентр р.

Источник: EL.kz

Землетрясение зарегистрировано 17 октября 2024 г. в 03 час. 23 мин. по времени Астаны, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК установлено, что эпицентр расположен на территории Китая в 264 км на юго-восток от г. Алматы.

Ощутимость в Алматы составляет 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

В МЧС напомнили о необходимости продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
4. Найдите надежное крепкое укрытие:
если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
5. Покиньте помещение
(в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
6. Отключите воду, газ электричество;
7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
9. Будьте готовы к повторным толчкам;
10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.