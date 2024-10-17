В Алматы зарегистрировано землетрясение силой 2 балла

1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

3. Отойдите от мебели, окна, люстры;

4. Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

5. Покиньте помещение

(в многоэтажных домах- после прекращения толчков);

6. Отключите воду, газ электричество;

7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. Будьте готовы к повторным толчкам;

10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.